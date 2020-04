Azərbaycanda koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən xüsusi karantin rejiminin elan edildiyi vaxtdan qərb bölgəsində də bir rayondan digərinə giriş-çıxış məhdudlaşdırılıb.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, bu gün səhər saat 08:00-dan etibarən Şəmkir-Tovuz, Tovuz-Agstafa və Agstafa-Qazax rayonlarının sərhədlərinə polis postları qurulub.

Polis əməkdaşları rayonların girişində nəqliyyat vasitələrini saxlayıb qeydiyyat üzrə yoxlanış aparır. Getdiyi rayonun qeydiyatında olmayan sürücülər, onların idarə etdiyi avtomobillər və sərnişinlər geri qaytarılır.

Onlara koronavirus infeksiyasına yoluxmuş şəxslərin digər rayonlardakı insanları yoluxdurması və ya özlərinin gedəcəyi yerdə yoluxma riski ola biləcəyi barədə məlumatlar verilir və bu addımın yalnız bu məqsədlə atıldığı bildirilir.

Qeyd edək ki, postlardan yalnız operativ nəqliyyat vasitələri, təcili tibbi yardım maşınları və bəzi hallarda iş yeri başqa rayonda olan şəxslər buraxılır.























You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.