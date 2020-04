Filippinin paytaxtı Maniladakı beynəlxalq hava limanında göyərtəsində bir neçə sərnişin olan “Lion Air” aviaşirkətinə məxsus təyyarə uçuş həyata keçirərkən qəzaya uğrayıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Manila Bulletin” qəzeti “Twitter” səhifəsində məlumat verib.

Bildirilib ki, qəza yerinə yanğınsöndürənlər və təcili yardım maşınları gəlib. Qəzanın başqa təfərrüatı barədə bilgi verilmir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.