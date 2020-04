ABŞ-ın Consboro (Arkanzas) şəhərində baş verən qasırğa nəticəsində ən az altı nəfər xəsarət alıb.

Trend-in TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə CNN telekanalı xəbər yayıb.

Təbii fəlakət nəticəsində bir neçə binaya ciddi ziyan dəyib, avtomobillər aşıb. CNN-in məlumatına görə, xilasedicilər mümkün qurbanların axtarışını davam etdirir.

Qasırğalar Arkanzasın bir sıra şəhərlərində, həmçinin Ayova ştatında da qeydə alınıb.

Milli.Az

