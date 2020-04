Qazaxıstanın Karaqanda vilayətində koronavirus epidemiyası ilə əlaqədar 5 şəhər karantinə bağlanacaq.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, qərar martın 30-dan qüvvəyə minəcək.

Qeyd olunur ki, qəbul edilmiş qərar Karaqanda, Temirtau, Saran, Şaxtinsk və Abay şəhərlərinə şamil olunur.

Bu günədək Qazaxıstanda 251 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər vəfat edib.

Milli.Az

