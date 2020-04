İspaniyanın "Barselona" klubu koronavirusla mübarizəyə dəstək olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, klub, Kataloniyanın səhiyyə təşkilatına 30 min tibbi maska bağışlayacaq. Bu barədə İspaniya mətbuatı məlumat yayıb.

Maskaların, əsasən, qocalar evində istifadə olunacağı bildirilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.