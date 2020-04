Dünyanı ayağa qaldıran 20 trilyon dollarlıq İDDİA - Koronavirus kütləvi ölümlərə yol açmaq üçün yaradılıb

ABŞ-dan olan vəkillər koronavirusla bağlı Çinə qarşı 20 trilyon dollarlıq iddia qaldırıb.

Publika.az xəbər verir ki, amerikalı vəkillərin iddiasına görə, koronavirus Çində istehsal olunan bioloji silahla hücum nəticəsində ortaya çıxıb. Vəkillər Çini terrorizmə dəstək verməkdə, ABŞ vətəndaşlarının zərər görməsinə və ölümünə yol açmasına səbəb olan planlar qurmaqda, hücumlar törətməkdə ittiham edib.

Amerikalı vəkillərin iddiasına görə, koronavirus Uhandakı xüsusi müəssisədə kütləvi ölümlərə yol açmaq üçün yaradılıb.

Anar Türkeş

