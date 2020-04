Rusiyada koronavirusdan ölənlərin sayı artır.

"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, ölkədə son sutka ərzində infeksiyadan 5 ölüm faktı qeydə alınıb.

Bununla da Rusiyada koronavirusdan ölənlərin sayı 9-a çatıb.



