Koronavirus hava yolu ilə insana yoluxmur.

Publika.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatında deyilir.

Bildirilib ki, COVİD-19 virusu daşıyıcıların öskürməsi, asqırması və ya danışması zamanı saçılan damcılar yolu yayıla bilər.

Damcılar ağır olduğunda havada qalmır, dərhal düşür.

