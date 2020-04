Dünya koronavirusla mübarizə apardığı vaxtda, Pakistan da qüvvələrini çəyirtkə istilasına qarşı səfərbər edib. Ötən il çəyirtkələr Pakistanda pambıq tarlalarına hücum çəkib. Çin hökuməti Pakistana çəyirtkələrlə mübarizədə kömək üçün 100 min ördək göndərib. Region ölkələrində yaxşı başa düşürlər ki, Pakistan çəyirtkə istilasının qarşısını ala bilməsə, həşəratlar digər ölkələrə də yayılacaq.

Publika.az “Demədi demə” yutub kanalının mövzu ilə bağlı hazırladığı videonu təqdim edir.

