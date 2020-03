Böyük Britaniyada sutka ərzində 2433 nəfər koronavirusa yoluxub, 209 xəstə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, ötən günə nisbətən yoluxma hallarında azalma qeydə alınıb. Belə ki, dünən ölkə üzrə 2510 yoluxma və 260 ölüm hadisəsi baş verib.



