Saatı yay vaxtına keçirmək ölümlə nəticələnən yol qəzalarının sayını artırır.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, mütəxəssislər bu qənaətə gəliblər. Onların fikrincə, bu, əqrəblərin bir saat qabağa çəkildikdən sonra yatmaq üçün az vaxt qalmağı və səhərlər qaranlıq olmağı ilə əlaqədardır.

Mütəxəssislər hesab edirlər ki, belə ölümlərin qarşısını almaq üçün bu təcrübədən imtina etmək məqsədəuyğundur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.