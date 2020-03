Koronavirusdan ölənlər necə dəfn olunur? - TƏBİB rəsmisindən açıqlama

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) koronavirusdan dünyasını dəyişən şəxslərin necə dəfn olunması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in cənub ərazi bölməsi üzrə koordinatoru, infeksion xəstəliklər üztə mütəxəssis Fərrux Sədirov açıqlama verib.



O bildirib ki, koronavirusdan ölən şəxslərin dəfni ilə əlaqədar xüsusi tədbirlərə ehtiyac yoxdur: "Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrində də yer alır".



TƏBİB-in şöbə müdiri Yaqut Qarayeva isə bundan öncə KİV-ə açıqlamasında qeyd etmişdi ki, koronavirusdan ölən şəxs normal dini qaydalarla dəfn oluna bilər: "Bu, başqa tənəffüs infeksiyalari kimi xəstəlikdir. ÜST tərəfindən hər hansı xüsusi tapşırıqlara rast gəlməmişik. Spesifik nəsə yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.