Koronavirusun yayılması və pandemiyaya çevrilməsi ilə əlaqədar olaraq UEFA futzal üzrə AVRO-2022-nin püşkatma mərasiminin tarixini də dəyişib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, tədbir əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi mayın 14-də deyil, iyulun 7-də təşkil olunacaq.

Milli.Az

