Lautaro Martines top klubların hədəfində

"İnter"in hücumçusu Lautaro Martines karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliya mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, "Mançester Siti" oyunçunun xidmətində maraqlıdır. Pep Qvardiola Serxio Aqueroya əzəzedici kimi onu görür. İnter rəhbərliyi futbolçu ilə bağlı heç bir klubla görüşmədiyini açıqlayıb. "Şəhərlilər"lə yanaşı, "Barselona" da argentinalını heyətinə qatmaq da israrlıdır.

İtaliya təmsilçisi bu yaxınlarda Martinesi 150 milyon avro qarşılığında satmağa hazır olduğunu bildirib. 22 yaşlı oyunçu isə daha öncəki açıqlamasında Kataloniya klubunda forma geyinmək istədiyini deyib.

Milli.Az

