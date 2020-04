Türkiyədə daha 23 nəfər koronavirusun qurbanı olub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ölkənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca bildirib.

Onun sözlərinə görə, bununla da infeksiyadan ölənlərin sayı 131-ə yüksəlib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.