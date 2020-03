Türkiyədə koronavirusdan ölənlərin sayı artaraq 131 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Səhiyyə naziri Fahrettin Koca açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, ölkə üzrə virusa yoluxanların sayı 9217 nəfərdir.



Nazir qeyd edib ki, son sutka ərzində Türkiyədə 23 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib, 1815 nəfərdə yeni yoluxma aşkar edilib.

