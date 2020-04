İsraildə COVID-19 virusuna yoluxanlar arasında ölənlərin sayı 15 nəfərə çatıb.

“Report” xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, cümə günündən etibarən 84 və 90 yaşlı iki qadın, həmçinin 92 yaşlı kişi koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Hazırda koronavirusa yoluxan israillilərin sayı 3 865 nəfərdir, 65 nəfərin vəziyyəti ağırdır, sağalanlar isə 89 nəfər təşkil edir.



