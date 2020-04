Tanınmış aktyor Fəqan Məmmədov dilənçilərin hücumuna məruz qalıb.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, parodiyaçı başına gələnləri ARB-nin "Söhbət var" proqramında nəql edib.

Fəqan bir neçə il əvvəl baş verən məzəli hadisəni efirdə danışıb. Aktyor oğlunu əl arabasında gəzdirərək muğam oxuyub, pul dilənən kişinin səsinə muğamla cavab verib. Onun bu hərəkəti dilənçiləri qəzəbləndirib və onu daşqalaq ediblər.

Milli.Az

