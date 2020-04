İtaliya koronavirus xəstələrini müalicə üçün Almaniyaya göndərir.

Publika.az xəbər verir, xəstələrin daşınması İtaliya hökumətinin xahişi ilə Almaniyanın hərbi hava qüvvələri tərəfindən həyata keçirilir. Məlumata görə, yüzlərlə xəstə artıq Almaniyaya göndərilib. Onlar Bohum və Bonn xəstəxanalarına yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, İtaliyada koronavirus xəstələrinin sayı sürətlə artdığına görə, xəstəxanalar tələbi qarşılamır.

Anar Türkeş

