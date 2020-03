İtaliyada son sutka ərzində koronavirusdan 756 nəfər ölüb, 5217 nəfərdə isə virusa yoluxma aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Mülki Müdafiə Departamenti məlumat yayıb.



Qeyd olunub ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 97 min 689, virusdan ölənlərin sayı isə 10 min 779 nəfərə çatıb.

