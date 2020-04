Ağciyəri qoruyan möcüzəvi içki

Sarıkök çayı koronavirusla mübarizədə xeyli effektlidir.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə türkiyəli həkim Ümid Aktaş danışıb.

O bildirib ki, sarıkök çayı iltihab əleyhinə güclü vasitədir və ağciyərləri fibrozdan qoruyur.

"Sarıkökün tərkibindəki kurkumin adlı aktiv üzvi birləşmə insanı xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliklərindən, eləcə də xərçəng və astmadan qoruya bilir. Bundan başqa, sarıkök çayının yaşlanmaya, qan azlığına qarşı da təsirli vasitə olduğu qeyd edilir", - həkim bildirib.

Milli.Az

