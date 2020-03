Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 700 min 926 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, virus ən çox Amerikada (133 min 146), İtaliyada (97 min 689), Çində (81 min 439) və İspaniyada (78 min 799) yayılıb.

Ölənlərin ümumi sayı 33 min 539 nəfərdir. 150 min 734 nəfər isə xəstəlikdən sağalıb.

