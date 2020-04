Rusiyalı mütəxəssis: 2-3 ay ərzində vəziyyət düzələcək

Rusiyanın Uşaq Cərrahiyyəsi və Travmatologiya araşdırma İnstitutunun baş həkimi, tanınmış mütəxəssis Leonid Roşal koronavirusun yayılması ilə bağlı açıqlama verib.

Publika.az-ın məlumatına görə, o bildirib ki, koronavirusun Rusiyada yayılması 2-3 ay ərzində səngiyəcək. Həkim hesab edir ki, bu müddət ərzində insanlarda virusa qarşı immunitet sistemi güclənəcək. Həkimin sözlərinə görə, o, xaricdən gələn koronavirus xəstələrinin epidemiyanın inkişafını sürətlənirdiyi barədə iddialara qatılmır.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.