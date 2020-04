Dövlət İmtahan Mərkəzi məlum virusla bağlı ölkədə karantin rejimini nəzərə alaraq abituriyent və buraxılış sinif şagirdlərinə dəstək məqsədilə otk.az portalında 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri üçün yerləşdirilən bütün buraxılış və qəbul imtahanlarını (Azərbaycan və rus bölməsi) 2020-ci il iyul ayınadək ödənişsiz keçirməyə qərar verib.

"Report" ödənişsiz sınaq imtahanlarının siyahısını təqdim edir:

• IX sinif Buraxılış 2020 (I və II mərhələ) (№1)

• IX sinif Buraxılış 2020 (I və II mərhələ) (№2)

• Азербайджанский язык для русского сектора (IX класс Выпускной) 2020 (№1)

• Азербайджанский язык для русского сектора (XI класс Выпускной) 2020 (№1)

• Азербайджанский язык для русского сектора (IX класс Выпускной) 2020 (№2)

• Азербайджанский язык для русского сектора (XI класс Выпускной) 2020 (№2)

• IX sinif Buraxılış 2020 (I və II mərhələ), №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

• XI sinif Buraxılış 2020, qəbul imtahanı I mərhələ, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

• XI sinif Buraxılış 2019, qəbul imtahanı I mərhələ, №3

• XI sinif Buraxılış 2019, qəbul imtahanı I mərhələ, №2

• XI sinif Buraxılış 2019, qəbul imtahanı I mərhələ, №2 (Tədrisi ingilis dilində olan məktəblər üçün)

• IX sinif Buraxılış 2019 (I və II mərhələ) (№1)

• Азербайджанский язык для русского сектора (XI класс Выпускной) 2019 (№2)

• 2020-ci il sınaq imtahanı, II mərhələ, №1

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ, №5

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ, №4

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ, №3

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ, №2

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ, №1

• 2019-cu il sınaq imtahanı, II mərhələ

• 2018-ci il sınaq imtahanı (№4)

• 2018-ci il sınaq imtahanı (№2)

• 2018-ci il sınaq imtahanı (№1)

• 2018-ci il qəbul imtahanı (May)

• Abituriyent №1 2018 (sınaq imtahanı)

• 2017-ci il qəbul imtahanı (A variantı)

• 2016-cı il qəbul imtahanı (A variantı)

• 2015-ci il qəbul imtahanı (A variantı)

Onlayn sınaq imtahanı vermək istəyənlər otk.az portalında qeydiyyatdan keçib və günün istənilən vaxtında biliklərini yoxlaya bilərlər.

Onlayn imtahan başa çatan kimi imtahan nəticələrini əldə edə, yenidən test tapşırıqlarına baxa, onları təhlil edə, öz cavablarınizla düzgün cavabları müqayisə edə biləcəksiniz.



