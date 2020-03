Türkiyəli müğənni Ebru Polat sosial şəbəkə paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirus səbəbilə evindən çıxmayan müğənni, həftənin hər günü başqa biri ilə sevgili olacağını deyib.

Müğənninin həmin paylaşımını təqdim edirik:

