ABŞ-ın Nyu-York şəhərində sutka ərzində koronavirusdan ölənlərin sayı 965 nəfər olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ştatın qubernatoru Endryu Kuomo keçirdiyi brifinqdə deyib.

Şəhərdə ümumilikdə 59 min 513 nəfər virus daşıyıcısıdır.

Milli.Az

