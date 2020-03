Türkiyədə 20-dək polis koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər naziri Süleyman Soylu açıqlama verib.

O bildirib ki, indiyədək virusa yoluxan polis əməkdaşlarından sağalanlar da var.

Qeyd edək ki, Türkiyədə Covid-19-dan 131 nəfər ölüb, 9 min 217 nəfər isə virus daşıyıcısıdır.

