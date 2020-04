Rusiya ordusu Qara dənizdə qəzaya uğrayan “Su-27” təyyarəsinin axtarışlarını dayandırıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Axtarış işləri əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar dayandırılıb. Qeyd edək ki, 5 gün əvvəl baş verən qəza zamanı təyyarənin pilotu itkin düşüb.

Anar Türkeş

