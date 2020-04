Fransada koronavirusdan ölənlərin sayı 2 600 nəfəri ötdü

Fransada koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı durmadan artır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Fransanın Səhiyyə üzrə baş direktoru Jerom Salomon bildirib.

O qeyd edib ki, Fransada bu günədək COVID-19 virusundan ölənlərin sayı 2 606 nəfərə çatıb:

“Son 24 saatda ölkədə 262 nəfər dünyasını dəyişib. Bütövlükdə yeddi mindən çox şəxs müalicə olunaraq sağalıb. Fransada COVID-19-a yoluxma hallarının ümumi sayı demək olar ki, 40 200 nəfərdir. Hazırda ölkədə 19 mindən çox virus daşıyıcısı xəstəxanadadır.

Bunlardan təqribən 4 600 nəfəri reanimasiyadadır. Onların üçdə biri 60 yaşdan aşağıdır. Fransadakı xəstəxanalara müraciət edən xəstələrin sayı dünəndən 10% artıb” - deyə, baş direktor bildirib.

Qeyd edək ki, Fransada COVID-19 pandemiyası ilə bağlı karantin müddəti aprelin 15-dək uzadılıb.



