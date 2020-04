Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Kreml əvvəlki qaydada işləməyə davam edəcək.

Publika.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kreml mətbuat katibi Dmitri Peskov sabahdan etibarən tətbiq ediləcək məhdudiyyətlərlə bağlı açıqlamasında deyib.

“Biz proqrama uyğun çalışmağa davam edəcəyik”, - deyə Kreml rəsmisi bildirib.

Qeyd edək ki, bü gündən etibarən Moskvada küçəyə yalnız xüsusi icazə sənədi ilə çıxmaq mümkün olacaq.

