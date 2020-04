Rumıniyada koronavirus pandemiyası (COVID-19) daha beş nəfərin ölümünə səbəb olub.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Digi 24” Rumıniya Nazirlər Kabinetinin nəzdindəki koronavirusla əlaqəli strateji rabitə qrupuna istinadən məlumat yayıb.

“Rumıniyada 1 815 nəfərdə koronavirus infeksiyası təsdiqlənib, 206 xəstə sağalıb. Ümumilikdə ölkədə koronavirus 43 nəfərin ölümünə səbəb olub” - deyə, məlumatda qeyd olunub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.