Türkiyənin fərqli yerlərində yeni tip koronovirusun (COVID-19) yayıldığı yaşayış məntəqələri aşkarlanıb.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Sivas, Yozgat, Çanaqqala, Gümüşhane, Çankırı, Giresun və Kütahya vilayətlərində ümumilikdə 11 kənd, Malatyada isə iki məhəllə karantinə alınıb.

Qeyd edək ki, marın 27-də Rizənin 12 kəndi, onun ardınca isə Vanın iki məhəlləsi karantinə alınmışdı.

Milli.Az

