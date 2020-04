Londonun ICE birjasında “Brent” markalı neftin iyun fyuçerslərinin bir barel üçün qiyməti 23,11 ABŞ dollarına qədər ucuzlaşıb.

“Report” “TASS”a istinadən xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 02:11-ə “Brent” markalı neftin 2020-ci ilin iyun fyuçerslərinin qiyməti 7,92 % düşüb.



Eyni zamanda WTI markalı neftin də bir barelinin qiyməti 6,12 % düşərək 20,27 ABŞ dollarına qədər ucuzlaşıb.



