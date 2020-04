ABŞ-da 65 il birgə yaşayan ər və həyat yoldaşı koronavirusdan bir neçə saat fərqi ilə dünyasını dəyişiblər.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onların nəvəsi Stiven Neş özünün “Twitter” hesabında yazıb.

İllinoys ştatının Çikaqo şəhərindən olan cütlüyün altı övladı və 18 nəvəsi qalıb.

ABŞ-ın Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzləri bildirib ki, ölkədə koronavirusdan ölənlərin 80 faizi yaşı 65-dən yuxarı olanlardır.



