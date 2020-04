PSJ-nin qapıçısı Keylor Navas ölkəsi Kosta-Rikaya qayıtmaq üçün böyük məbləğdə pul xərcləyib.



Publika.az xəbər verir ki, koronavirus pandemiyasına görə Fransada karantində olan qapıçı, ailəsinin yanında olmaq üçün ölkəsinə qayıdıb.

Navasın martın 27-də icarəyə götürdüyü təyyarə ilə Fransadan ayrıldığı, bunun üçün 200 min dollar pul ödədiyi bildirilib.



Qeyd edək ki, daha əvvəl PSJ-nin braziliyalı futbolçuları Neymar və Tiaqo Silva klubdan icazə alaraq, ölkələrinə qayıdıblar.

