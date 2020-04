Kanadada koronavirusla bağlı son vəziyyət açıqlandı

Kanadada son sutka ərzində koronavirusa (COVID-19) yoluxanların sayı 833nəfər artaraq 6 258-ə çatıb.

“Report” “TASS”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kanadanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yoluxma Kanadanın 13 bölgəsindən 12-də qeydə alınıb.

Xəstəlik daha çox Ontarioda yayılıb. Nazirliyin məlumatına əsasən, son sutka ərzində COVID-19 virusuna görə yoluxanların sayı 360 nəfər artaraq – 1 355 nəfərə çatıb.

COVID-19 daşıyıcılarının əhəmiyyətli bir hissəsi Kvebekdə (2 840) və Britaniya Kolumbiyasında (884) müəyyən edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.