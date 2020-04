Qarın piylərindən azad olmaq istəyirsinizsə, bu məhsullardan istifadə edin

Qarın piylərindən xilas olmaq üçün düzgün seçilmiş diet kömək edə bilər.

Milli.Az bildirir ki, bu barədə "Focus" nəşri amerikalı endokrinoloq Elizabet Loudenə istinadən xəbər yayıb.

Həkim adekvat qidalanma üsulunu orqanizmin maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırdığını deyir.



Mütəxəssisin fikrincə, yavaş maddələr mübadiləsi olan insanlar çox miqdarda enerji tələb etdikləri üçün gec həzm olunan avokado və qoz kimi doymamış yağ turşuları ilə zəngin olan qidaları daha çox qəbul etməlidirlər.

Həmçinin həkim, qidanın tərkibində olan protein miqdarına diqqət yetirməyə çağırıb. Protein çatışmazlığı bədəndəki əzələ kütləsi nisbətinin azalmasına səbəb ola bilər. (ölkə.az)

