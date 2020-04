Premyer Liqanın ən çox qazanan futbolçuları - TOP 10

İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən ən yüksək məvacibli futbolçuların siyahısı açıqlanıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, siyahıya Manchester United-in ispaniyalı qapıçısı David De Xea başçılıq edir. O, həftəsinə 375.000 funt-sterlinq qazanır.

TOP-10:

1. David De Xea (Manchester United) - 375 min funt-sterlinq (həftəlik)

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 320 min

3. Rəhim Sterlinq (Manchester City) - 300 min

4. Pol Poqba (Manchester United) - 290 min

5. Məsut Özil (Arsenal) - 269 min

6. Antoni Marsial (Manchester United) - 250 min

7. Serxio Agüero (Manchester City) - 230 min

8. Məhəmməd Salah (Liverpool) - 200 min

9. Markus Reşford (Manchester United) - 200 min

10. Harri Keyn (Tottenham) - 200 min

Milli.Az

