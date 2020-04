Türkiyədə karantin altına alınan kəndlərin sayı 8-ə çatıb.

Publika.az xəbər verir ki, karantin rejiminin tətbiq edildiyi kəndlər Çankırı, Gümüşhane, Kütahya və Sivas vilayətlərində yerləşir. Məlumata görə, həmin kəndlərə giriş-çıxışlar dayandırılıb. Yollarda postlar qurulub. Kəndlərə hakim dairələrin xüsusi icazəsi əsasında girmək mümkündür.

Qeyd edək ki, Türkiyədə koronavirusdan ölənlərin sayı 131-ə çatıb. Virusa yoluxanların sayı isə 9217 olub.

Anar Türkeş

