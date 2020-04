Türkiyənin Adıyaman vilayətindəki məzarlıqdan gələn qadın səsi sakinlərdə təşviş yaradıb.

Publika.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, sakinlər dərhal hadisə barədə polisə məlumat veriblər. Əraziyə cəlb edilən asayiş keşikçiləri, məzarlıqda axtarışlar aparıb. Onlar tabutların içinə baxış keçirib. Axtarış zamanı polislərin əllərində silah olması diqqət çəkib. Polis məzarlıqda şübhəli mənzərə ilə qarşılaşmayıb.

Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir.

Anar Türkeş

