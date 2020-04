KXDR "böyük həcmli" çoxyüklü qurğusunun sınağının keçirilməsini açıqlayıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat verib.

Əlavə məlumat hələ ki verilməyib.

Bundan əvvəl agentlik Cənubi Koreyanın Baş Qərargah Rəisləri Komitəsinin bəyanatına istinadən KXDR-in bazar günü Yaponiya dənizi istiqamətində iki qısa məsafəli ballistik raket atdığı barədə məlumat vermişdi. Onların uçuş məsafəsi 230 km təşkil edib.

Milli.Az

