Hindistanda COVID-19 virusundan ölənlərin sayı 27 nəfərə çatıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın səhiyyə və ailə rifahı nazirliyi məlumat verib.

Qeyd olunub ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 1 024 nəfərdir. Onlardan 48-si xarici ölkənin vətəndaşdır.

Eyni zamanda, 96 xəstə müalicə olunaraq evə buraxılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.