Gürcüstanda koronavirusa yoluxma hallarının sayı 91-ə çatıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə məlumat hökumətin yaratdığı xüsusi veb saytında (stopcov.ge) yerləşdirilib.

Karantin rejimində 4717 nəfər, xəstəxanada 268 nəfər nəzarət altındadır.

Qeyd edək ki, 91 yoluxan şəxsdən 18-i artıq sağalıb.

Milli.Az

