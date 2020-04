ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, koronavirus pandemiyasından ölkəsinin bərpası iyunun 1-dən mümkün olacaq

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, o bu barədə mətbuat konfransında deyib.

"Hələ ki 1 iyunda bərpa işlərinə doğru irəliləyirik... İyunun 1-i dağın ətəyi olacaq, əgər şansımız varsa, daha tez baş verə bilər", - deyə amerikalı lider vurğulayıb.

Milli.Az

