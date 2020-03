ABŞ professorundan ŞOK AÇIQLAMA: "Koronavirusu biz hazırlamışıq"

ABŞ-ın Harvard Biokimya İnstitutunun professoru Koronavirusu ABŞ Müdafiə Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq əsasında hazırladıqlarını etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, media üzvlərinə verdiyi müsahibədə belə deyib: Koronavirus ABŞ Müdafiə Nazirliyi ilə müqaviləyə əsasən hazırlanıb. Virusun Çinin Vuhan şəhərində yerləşən bir laboratoriyaya köçürülməsi lazım idi, lakin təhlükəsiz tədbirləri düzgün şəkildə həyata keçirilmədiyindən, bu virus Çinin Vuhan şəhərindən başlayaraq bütün dünyaya yayıldı.

