“Düşünürəm ki, yarışın Bakıda baş tutmaması “Formula 1” üçün böyük gəlir itkisi olacaq”.

“Report”un məlumatına görə, bu fikirləri Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin (BŞH) icraçı direktoru Arif Rəhimov “Motorsport” nəşrinə açıqlamasında deyib.

O, hazırkı vəziyyətin fors-major hal olduğunu sözlərinə əlavə edib: “Bu, bizim nəzarətimizdən kənar bir məsələdir. Yalnız yerli deyil, bütün dünya üçün fors-major haldır”.

Rəhimovun sözlərinə görə, bu kimi hallar “Formula 1” ilə müqaviləyə daxil edilib və buna görə hansısa bir ödəməyə ehtiyac yoxdur: “Müqavilədə var ki, bu cür durumlar fors-major vəziyyətdə nəzərə alınır. Yarış baş tutmasa hökumətimiz pul itirməyəcək. “Formula 1”in keçirilməməsi bizdən asılı olmayacaq. Yarışı hazırkı vəziyyətldə tanıtmağımız belə qanunsuzdur”.

Qeyd edək ki, daha əvvəl "Formula 1" rəhbərliyi koronavirusa görə Qran-prilərdən ikisini ləğv edib, beşini isə təxirə salıb. Azərbaycan Qran-prisi 5 - 7 iyunda keçirilməli idi.



