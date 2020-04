Rusiyalı model Maria Limanın karantin günlərində etdiyi paylaşım diqqət çəkib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, model bu günlərdə vaxtını onunla keçirmək üçün bir nəfər axtardığını bildirib.

Londonda yaşayan Maria bununla bağlı İnstaqram səhifəsində elan verib. O, 3 ay onunla yaşaya bilən yaraşıqlı bir kişi axtardığını qeyd edib.

