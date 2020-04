Keçmiş model Ebru Şallı həyat yoldaşı Uğur Akkuşla marketlərdən birindən çıxarkən görüntülənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ağzında maska və başında papaq olan Ebrunu tanımaq çətin olub. O, evdən sadəcə bazarlıq etmək üçün çıxdığını, qalan vaxt isə yalnız evdə olduğunu bildirib.

Cütlük avtomobilinə minərək ərazidən uzaqlaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.