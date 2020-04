“Aprel ayında koronavirusun aqressivliyi azalacaq”.

“Report” “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, Moskvanın 67 saylı xəstəxanasının elmi araşdırma bölməsinin müdiri, professor Vladimir Şumilov bildirib.

Onun sözlərinə görə, apreldə infeksiyanın yayılmasında azalma müşahidə oluna bilər: “Mən daha nikbin proqnoza köklənmişəm”.

Qeyd edək ki, mart ayının 30-dan etibarən yaşından asılı olmayaraq Moskvanın bütün sakinləri üçün özünütəcrid rejimi tətbiq edilir.



