Afrika ölkəsi Burkina Fasoda daha bir nazir koronavirusa yoluxub.

Publika.az xəbər verir ki, Nəqliyyat, Şəhər Hərəkətliliyi və Yol Təhlükəsizliyi naziri Vinsent Dabilqou feysbuk hesabından COVID 19 testinin pozitiv çıxdığını açıqlayıb.

Bununla da ölkədə koronavirusa yoluxan nazir sayı 6-ya çatıb. Ölkədə yoluxma faktı son 24 saat ərzində 15 vahid artaraq 187-yə çatıb. Onlardan 12 nəfəri dünyasını dəyişib, 23 nəfər sağalıb.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.